شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مرسى مطروح يكرم أوائل بطولة صيد الأسماك ببطولة روسيا الدولية للصيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عددًا من المتميزين والموهوبين من أبناء المحافظة في اطار الدعم المستمر التشجيع على استمرار التفوق ورفع اسم محافظة مطروح عاليا مع منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية.

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وكرم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح فريق الصيد الحاصل على المركز الاول على مستوى العالم في البطولة الرياضية لصيد الاسماك في روسيا خلال شهر يوليه الماضى وجميعهم من أبناء مطروح وهم كلا من عبدالمالك تماوى ختال، وعبدالناصر ختال، وصالح جمعة، وغانم رجب عطية، والمهندس رضا محمد عمر سعيد احد محكمى البطولة.

وأشاد محافظ مطروح بكل فخر بمن يعمل على رفع اسم مطروح وإظهارها، مع دعوة الجميع لإبراز وتنمية عوامل التفوق والتميز بين ابناء مطروح، الذين نفتخر بهم جميعا، والعمل على نشر ذلك سواء من خلال المشاركات في كافة البطولا ت والألعاب والفردية كالصيد وغيرها مع تميز أبناء مطروح فيها.

كان فريق من الصيادين المصريين المحترفين استطاع أن يفوز ببطولة شركة «روس أتوم» للصيد الدولية، وأن يحتل المركز الأول في تلك المسابقة، والتي أقيمت بروسيا ونظمتها رابطة «الصيادين المحترفين» الروسية، (PRO ANGLERS LEAGUE)، يومي 1، 2 من أغسطس الجاري، حيث شارك في البطولة حوالي 20 منافساً من الهواة من روسيا والدول التي تُنفذ فيها شركة «روس آتوم» الحكومية مشاريع مشتركة لمحطات الطاقة النووية، من كل من بنغلاديش والمجر ومصر والهند وتركيا، وذلك بالقرب من محطة لينينجراد للطاقة النووية أكبر محطة نووية لتوليد الطاقة النووية في روسيا، حيث اجتمع المشاركون من مختلف البلدان للتنافس في مياه خليج فنلندا.