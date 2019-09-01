شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يشهد الاحتفال برأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف البحيرة بمسجد سيدى عمر بدمنهور بالعام الهجرى الجديد 1441 هـ، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى رافقه فيها المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الوحدات المحلية وجمع كبير من الأئمة والدعاة والمواطنين.

وبدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء وتضمن تلاوة لآيات من القرآن الكريم، وتواشيح وإبتهالات دينية للمبتهل أحمد محفوظ، ثم كلمة للدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فضل الهجرة النبوية المشرفة التي كانت انتقالا للدعوة الإسلامية من أرض جدباء إلى أرض خصبة فكانت فتحا ونصراً مبيناً.

وأشار «شعلان» إلى أن للهجرة دروس وعبر أهمها الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وداعيًا إلى ضرورة الاقتداء بأخلاق النبى ومنهجه في جميع شؤون حياتنا وتحدث عن الدروس المستفادة من الهجرة وأهمها حب الأوطان داعيا الجميع بالتمسك بتعاليم الإسلام والاقتداء بنبينا علية الصلاة والسلام .