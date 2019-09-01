شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال «الأوقاف» بالعام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مساء السبت، احتفالًا بالعام الهجري الجديد 1441هـ، عقب صلاة المغرب مباشرةً، بمسجد الاستاد، بمدينة كفر الشيخ.

حضر الاحتفال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من قيادات الدعوة بالمديرية.

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تضمن الاحتفال، تلاوة قرآنية عطرة للشيخ قطب أحمد الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ثم كلمة الشيخ سعد إبراهيم الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، قدم الحفل الشيخ عطا بسيوني، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وفي كلمته، قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ إن «الهجرة بمعناها الشرعي ليس المقصود منها الانتقال من بلد إلى آخر وفقط، ولكن الهجرة هي ترك ما نهي الله عز وجل عنه، الهجرة بمعناها الأشمل والأعم هي الهجرة من الكذب إلى الصدق، الهجرة من الخيانة إلى الأمانة، والهجرة من الأفكار المغلوطة والمنحرفة إلى التمسك بتعاليم الدين الصحيح، الذي لا يعرف الإفراط أو التفريط، ومن أمراض اجتماعيه توارثناها إلى التمسك بمنظومة القيم الأخلاقية والنبيلة».

وأشار «الفقي» إلى أن «من دروس الهجرة النبوية الشريفة الاعتماد على الله، فقد تعرض النبي صلي الله عليه وسلم لشتى أنواع التعذيب والتنكيل إلا أنه كان عند عهدة ووعده وظل قابضًا على الجمر متمسكًا بالمبادئ، التي أمن بها».