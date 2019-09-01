شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان احتفال المحافظة ببدء العام الهجرى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، نائبا عن رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، ببدء العام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج.

وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، إن الحفل، الذي حضره مدير الأمن اللواء حسن محمود، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تضمن تلاوة للقرآن الكريم، وكلمة للشيخ زين الدين عبداللطيف، المستشار الدينى للمحافظة، تحدث فيها عن الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها في الالتزام، وإخلاص الطاعة والعبادة لله، والصبر على المكاره من أجل تحقيق الهدف، داعيا المسلمين إلى الإخلاص والاجتهاد لبناء أوطانهم وعدم الإلتفاف لمروجى الشائعات، كما تحدث الشيخ على طيفور، وكيل وزراة الأوقاف بسوهاج، عن حرص الوزارة والمحافظة على الإحتفال بالمناسبات الدينية، والتذكير بأحداثها لتحقيق الإستفادة من تعاليم الإسلام السمحة، مؤكدا أن الإسلام هو دين الوسطيّة، وأن الهجرة النبوية غيرت التاريخ، حيث قامت بعدها الدولة الإسلامية والتى غيرت شكل الحياة في العالم بالتعاليم والعلوم الربانية والإنسانية الراقية.

وأشار «التوني» إلى أن الحفل تضمن كذلك إبتهالات وتواشيح دينية، للمبتهل الشيخ إبراهيم حسن، وختام بتلاوة للقرآن الكريم، منوها إلى أنه شارك في حضور الحفل اللواء عصام الليثى، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، وعلماء ومشايخ الأوقاف والأزهر، وأهالي مدينة سوهاج.