شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: متحف الغردقة لن يؤثر على رحلات الأقصر والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر إن افتتاح متحف الغردقة أمام السائحين في أكتوبر المقبل لن يؤثر على أعداد السائحين المشاركين في رحلات اليوم الواحد لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر والقاهرة.

Advertisements

وأوضح «عبدالله» في تصريحات صحفية، السبت، أن «نوعية السائح الذي سيزور متحف الغردقة تختلف عن نوعية السائح الذي يزور الاقصر والقاهرة لوجود معابد ومقابر كاملة بالأقصر ولوجود الأهرامات وأبوالهول والمتحف المصري بالقاهرة ومن حيث حجم إنفاقه ووقت زيارته، حيث تذكرة المتحف ٢٠ دولارًا ورحلة اليوم الواحد ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ دولارًا»، مشيرًا إلى أن «السائحين الذين يزورون الأقصر والقاهرة يمثلون نحو ١٠ من عدد السائحين الذين يزورون الغردقة، وأن زيارة الأقصر والقاهرة تستمر يوم كامل من الفجر حتي العودة مساء للغردقة، فيما أن زيارة المتحف لا تتعدى ٢ إلى ٣ ساعات ضمن جولة السيتي تورز، التي تنظمها شركات السياحة يوميًا»

وطمأن محافظ البحر الأحمر العاملين بقطاع السياحة بالأقصر والقاهرة بأن رحلات اليوم الواحدة مستمرة دون تأثر بافتتاح متحف الغردقة أكتوبر المقبل.

يذكر أن آلاف من السائحين يشاركون في رحلات اليوم الواحد، التي تنطلق يوميًا من الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر إلى الأقصر والقاهرة.