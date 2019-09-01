شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يتفقد «الصالة المغطاة» استعدادًا لـ«العالم لطائرة الناشئات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السبت، الصالة المغطاة التابعة لمرفقه العالمي التي تحتضن منافسات المجموعتين الأولى والثانية ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، في الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر المقبل، وتضم 20 منتخبًا من بينهم مصر.
وكان المستشار يحيى المحجوب رئيس نادي القناة ونصر شعبان مدير البطولة قد استقبلا رئيس هيئة قناة السويس الذي اطمئن بنفسه على مدى استعداد الصالة المغطاة لاستقبال مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، التي تبدأ بمواجهة منتخبي مصر وبورتريكو الثامنة مساء الخميس المقبل بذات المكان.
وقال محمد شيحة، المنسق العام لمجموعة الإسماعيلية ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة: إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحافظ اللواء حمدي عثمان والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حريصون على حضور حفل الافتتاح الخميس المقبل.
وأضاف أنه تم تشكيل 20 لجنة من أبناء الإسماعيلية الذين شاركوا في أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بالتوازي مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة حتى ينالوا هذا الشرف ويقدموا أفضل ما لديهم من قدرات وإمكانات للعمل على نجاحه.
وأشار محمد شيحة إلى أن منتخبات المجموعة الأولى والثانية وعلى رأسهم مصر بدأوا التوافد على الإسماعيلية وتم تخصص أماكن لهم بالفنادق المطلة على بحيرة التمساح وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب على صالات نادي القناة المغطاة.
وأوضح أن هناك حشد للجماهير لحضور فعاليات بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة لتشجيع المنتخبات المختلفة ومن بينها مصر التي تواجه نظرائها بورتريكو والكاميرون والصين والبرازيل أيام 5 و6 و7 و9 سبتمبر المقبل.
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