شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بمناسبة العام الهجري الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، السبت، الاحتفال الدينى الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف المحافظة بمسجد الشهداء بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد.

وبدأت مراسم الاحتفال، الذي بأداء شعائر صلاة المغرب ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ محمد عبدالعظيم كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة والتى أشار خلالها إلى الدروس المستفادة والعبر من هجرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وفضائل شهر المحرم أول شهور السنة الهجرية وسماحة الدين الإسلامى الحنيف، الذي يدعو إلى نشر السلام والمحبة ونبذ الفرقة بين جموع الشعوب بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم.

واختتمت الاحتفالية، التي حضرها اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة للمنطقة الأزهرية، وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بتقديم فاصلا من التواشيح والابتهالات الدينية.

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال الدينى بمناسبة العام الهجرى الجديد بمسجد الشهداء

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال الدينى بمناسبة العام الهجرى الجديد بمسجد الشهداء

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال الدينى بمناسبة العام الهجرى الجديد بمسجد الشهداء

محافظ الشرقية يشهد إحتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

محافظ الشرقية يشهد إحتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال الدينى بمناسبة العام الهجرى الجديد بمسجد الشهداء

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال الدينى بمناسبة العام الهجرى الجديد بمسجد الشهداء