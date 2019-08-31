شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساء السبت، احتفال مديرية أوقاف الشرقية بالعام الهجري الجديد بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

حضر الاحتفال اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ولواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدعوة الإسلامية والمواطنين.

Advertisements

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ إبراهيم سالم وألقى كلمة مديرية الأوقاف فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ومنها حسن الظن بالله والتوكل عليه وتجريد الإخلاص له سبحانه وتعالى وأهمية التخطيط والأخذ بالأسباب، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما ألقى الدكتور محمد محمود أبوهاشم الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء كلمة أكد فيها أن من الهجرة النبوية أظهرت منزلة حب الوطن وألم مفارقته وإعلاء قيم العمل والمثابرة والتعاون والتآخي والصبر لبناء المجتمع.

وقدم المبتهل الشيخ سالم سليم ابتهالات دينية ومدائح نبوية في حب الرسول الكريم ﷺ نالت استحسان الحضور، فيما اختتمت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبدالله محمد عزب.