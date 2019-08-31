شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يغلق «فندق الكلاب»: «كومبوند.. وغير مرخص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، السبت، إغلاق فندق إيواء واستضافة الكلاب، بعد أن تبين عدم ترخيصه وتكليف مسؤولي الطب البيطري وشرطة البيئة ومجلس مدينة الغردقة وشرطة المرافق بتنفيذ القرار.

Advertisements

كان المحافظ قد كلف مسؤولي مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، ومجلس مدينة الغردقة وشرطتي المرافق والبيئة بإجراء معاينة لفنادق إيواء واستضافة الكلاب، حيث تبين أن الفندق، الذي افتتح منذ أيام لاستضافة الكلاب بمدينة الغردقة مُخالف للقانون، وليس فندقًا سياحيًا ولا مرخصًا، بل هو «كومبوند خاص»، ويعمل بشكل غير قانوني وغير مقنن من مجلس مدينة الغردقة وليس تابع لإشراف وزارة السياحة، وأن ترخيصه من اختصاص الطب البيطري والمحافظة ووزارة الصحة.

كان الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أعد تقريرًا إن «هذا المكان لا رخصة تشغيل له وان التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين: الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسؤولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاقها، مؤكدًا أن الفندق المذكور لم يتقدم بأي أوراق ترخيص للمديرية حتى الآن».

وأعد مذكرة إلى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المكان غير المرخص، وأصدر المحافظ قرار الإغلاق.