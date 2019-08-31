شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يعلن تفاصيل خطة «رقمنة الصحافة»: لا إغلاق لأي مؤسسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدولة تتجه نحو رقمنة جميع الأنظمة، مشيرا إلى أن الإعلام سيتأثر بذلك الاتجاه.

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وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية: «لن يتم تحويل الصحف الورقية إلى إلكترونية، وإنما نعمل على تدعيمها وتوسيع انتشارها حتى تدر عائدًا»، متابعًا: «استحدثنا نظامًا جديدًا في الإعلانات الرقمية».

وأردف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيجري الإعلان عن ملامح قرار الجديد بشأن الرقمنة خلال الأسبوع المقبل، بعد تطبيقه على مؤسسة بعينها، متابعًا: «النظام لا يعني إنهاء للصحافة الورقية، وإنما نبحث عن موارد جديدة، وهذا النظام مطبق في صحف ورقية عالمية مثل الواشنطن بوست»، مشددًا على أن النظام الجديد لا يعني الاستغناء عن عمالة.

وأكد أن المؤسسات الصحفية القومية تضم كنوزا صحفية، مثل الأهرام والأخبار وروزاليوسف، متابعا: «الدمج ليس فزاعة ولن يتم إغلاق أي مؤسسة، مع العلم أن بعض المؤسسات ليس لديها موارد، وليس من العدل أن تركها لتختفي بعد 10 سنوات، ونحن سنقدم النموذج الجديد، وعلى من يرغب بالانضمام أن يوافق على النظام الجديد».