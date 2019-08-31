"رياضة النواب": أبطال دورة الألعاب الإفريقية "ثروة حقيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مصر سطرت فصلا جديدا في سجلات التاريخ الرياضي القاري بتحطيمها الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة بدورة الألعاب الإفريقية، وخلقت حالة غير مسبوقة من المتعلقة والإصرار والتحدي، وأصبح أبطالها نموذجا يحتذى به.

وبعث رشاد برقية تهنئة للبعثة المصرية المشاركة بالبطولة وجميع الأبطال المصريين الذين رفعوا اسم مصر عاليا وبرهنوا على نهوض المنظومة الرياضية وفق خطط ومناهج علمية مدروسة، مؤكدا أن هذه الإنجازات والأرقام القياسية وضعت أمام اللجنة تحديًا جديدا حول ضرورة تعزيز آليات الاهتمام بالألعاب الفردية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، في بيان اليوم، إلى أن الألعاب الفردية ركيزة مهمة للغاية في تعزيز الاستثمار الرياضي خاصة مع تعزيز الاهتمام بكافة الاتحادات الرياضية وزيادة ميزانيتها بالقدر اللازم الذي يسمح لها بدعم أبطالها، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال يمثلون ثروة حقيقية للدولة المصرية لا بد من استغلالها والاعتناء بها.

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وتابع رشاد: "أؤكد مرة ثانية أن دورة الانعقاد الخامس المقبل ستشهد طفرة حقيقية في مجال الاهتمام بالألعاب الفردية من خلال خطة واضحة تستهدف الاعتناء بأبطالها ودعمهم لحصد مزيد من البطولات على المستويين القاري والدولي".

وتصدرت مصر دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب والتي اختتمت منافساتها اليوم السبت برصيد 273 ميدالية متنوعة؛ محطمة جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازافيل.

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