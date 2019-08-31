وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتشكيل مركز الدراسات والبحوث الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر وزير الأوقاف، اليوم السبت، تشكيل هيئة مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية برئاسته.
وتضمن القرار تعيين الدكتور أحمد ربيع الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر وعميد كلية الدعوة الأسبق مشرفًا علميًا على المركز، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مديرًا إداريًا للمركز، بينما تضم هيئة الخبراء جميع أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من الحاصلين على درجة الأستاذية كل في تخصصه، ويناط بهم الإشراف على بعض الأعمال البحثية بالمركز، ومراجعة ما يحال إليهم من بحوث لمراجعتها أو إبداء الرأي فيه، فضلا عن تدريب شباب الباحثين بالمركز، والمشاركة البحثية لمن يرغب منهم في ذلك وفق خطة المركز.
كما يضم قسم الباحثين كلاً من: الدكتور نوح العيسوي وأيمن أبو عمر وأشرف فهمي وأيمن طاجن وعمرو الكمار وجلال غانم والشيخ ناصر درويش، ويناط بهم مهام التنسيق مع الجهات والإدارات المختصة بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإعداد أو مراجعة ما يسند إليهم من أعمال علمية أو بحثية، إلى جانب عمل كل منهم الأصلي.
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