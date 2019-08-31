النيابة تُصرِّح بتشريح جثة أمين شرطة قُتِل بالزمالك.. وتحقق مع المتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرَّحت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم السبت، بتشريح جثة أمين شرطة قُتل بطعنات سكين من أحد الأشخاص في الزمالك؛ لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

وقُتل أمين الشرطة علي المليجي، صباح اليوم السبت، بعدما غافله أحد الأشخاص وسدد إليه طعنات متفرقة في الجسد أودت بحياته أمام مقر خدمته على أحد البنوك بالزمالك.

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وقال شهود عيان أمام رجال المباحث إن المتهم يسكن في أحد العقارات بالمنطقة و"مهتز نفسيًا".

وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الحادث وأمرت بإرساله للمعمل الجنائي، وطلبت التحريات اللازمة حول الحادث.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم بعدما ألقى المجني عليه بمساعدة الأهالي القبض عليه.