نشرة الحوادث المسائية.. وفاة أمين شرطة في الزمالك وإحالة المتهمين بسرقة فندق شهير للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

وفاة أمين شرطة اعتدى عليه مهتز نفسيًا في الزمالك

استشهد أمين شرطة، متأثرًا بإصابته، جراء قيام شخص مهتز نفسيًا بالاعتداء عليه مستخدمًا سلاح أبيض، أثناء خدمته بمنطقة الزمالك.

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سقوط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالإسكندرية

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات ارتكبوا 7 حوادث سرقة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و40 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

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الداخلية: تحصيل 180 مليون جنيه قيمة مخالفات سرقة كهرباء

وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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إحالة موظفين اثنين بشركة أدوية حكومية للجنايات بتهمة الاختلاس

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة مسئولين اثنين بشركة أدوية لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وأدوية من الشركة.

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سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالمنيا

ضبطت قوات الأمن في المنيا عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالمنيا.

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إحالة المتهمين بسرقة 16 مليون جنيه من فندق شهير بجامعة الدول للجنايات

أمر النائب العام، بإحالة 5 متهمين بسرقة 16 مليون جنيه، من فندق شهير في جامعة الدول العربية للجنايات.

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إحالة أخصائي بصندوق مكافحة الإدمان للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة.

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إحباط تهريب 3 ملايين قرص من المنشطات بميناء الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب 2 مليون قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر محظور دخولها للبلاد.

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ضبط 9 تشكيلات عصابية خلال حملات أمنية بالمحافظات

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والخارجين عن القانون بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهوري.

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أمن القاهرة يشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ورفع السيارات المتروكة

وجهت مديرية أمن القاهرة حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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