أخبار مصر | مؤسس أمهات مصر تحذر من "اللانشون واللحوم المعلبة" فى اللانش بوكس لطلاب المدارس

شددت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على أهمية وجبة الغذاء داخل اللانش بوكس لأطفال المدارس، لافتة أنها تجعل الطفل يركز ويستوعب الشرح داخل الفصل.

واقترحت عبير، التنوع في الوجبات بشكل يومي مثل بيض وكراسون وباتية وميني بيتزا وسندوتشات الجبنة البيضاء والجبنة الرومي وبانية وكفتة ومربي وزبادي وعصير وأي نوع فاكهة والخبز البلدي والتوست والفينو.

وأكدت عبير، علي أن هذه النوعيات من الأطعمة تحتوي على بروتين وكاربوهيدرات، وكالسيوم وكذلك الفاكهه وهما من العناصر الأسياسية واللازمة لصحة الطفل وتجعله يركز في اليوم الدراسي ويستوعب ويفهم أكثر.



وناشدت عبير، أولياء الأمور تجنب اللانشون واللحوم المعلبة من الأسواق خاصة مجهولة المصدر.

من ناحية أخرى قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما تم تداوله بشأن تأجيل الدراسة لطلاب الصفوف الدراسية الأولى من 11 سبتمبر إلى 15 سبتمبر غير صحيح مؤكدًا أن هذا كلام غير حقيقي، مؤكدا لـ"الخليج 365" أن الدراسة فى مواعيدها.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دخول رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي محدد كما هو وكما أعلنت عنه وزارة التعليم يوم 11 سبتمبر المقبل.

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد (2.0) ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية (1.1).

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واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية - الصف الأول والثاني الإبتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.

وأوضح شوقي، أن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الإبتدائي خاص بالرياضيات والباقة باللغة العربية، مشيرًا إلى أن شكل الفصول وطريقة التدريس اختلفت لتواكب المناهج الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة قد استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية "connect plus" للصفين الأول والثاني الإبتدائي للفصلين الأول والثاني.

وقد أعلن شوقي، أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مؤكدًا أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

وتابع: "تم تقييم ما حدث العام الماضي في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بمساعدة مؤسسات دولية مستقلة وبناء على هذه التقارير قررنا بناء المناهج بشكل أسرع لتمتلك مصر المصفوفة المتكاملة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة".

وقال شوقي، إنه تقرر الاستثمار في إعداد المناهج بشكل متسارع وذلك في 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية لضمان امتلاك مصر لمناهج جديدة تتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أكد أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات لإدخال مفاهيم جديدة في المناهج ومنها مفاهيم بيئية وسياحية والهوية والتاريخ.

وأضاف وزير التعليم، أننا نجحنا في بناء البنية التحتية الرقمية في أكثر من 2500 مدرسة ثانوية مصرية، وأكثر من 11 ألف فصل، وتطبيق الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني للصف الأول الثانوي، بمتوسط 480 ألف امتحان يوميًا في أنحاء الجمهورية، ذلك بالإضافة إلى بناء بنوك أسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية لكل المواد في الصف الأول والثاني الثانوي، وبناء معايير التصحيح الإلكتروني للأسئلة، وبناء محتوى إلكتروني بمقاييس عالمية للصف الأول والثاني الثانوي وإتاحتها على منصة التعلم ببنك المعرفة المصري.

