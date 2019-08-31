أخبار مصر | خلال مؤتمر حاشد.. نقيب المعلمين يقدم كشف حساب 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مؤتمر حاشد.. نقيب المعلمين يقدم كشف حساب 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الزناتي: تقرير المركزي للمحاسبات كشف كارثة مجلس الإخوان السابق

النقيب: استعدنا النقابة من نفق مظلم وموقفنا المالي قوي بسبب اجراءاتنا الحاسمة

زيادة ودائع صندوق الزمالة من 2.5 الى 6 مليار جنيه

قرض حسن لكل معلم قيمته 15 ألف جنيه ورفع الميزة التأمينية ل 23 ألف جنيه

قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب كشف حساب للمجلس الحالي للنقابة خلال 5 سنوات منذ توليه المسئولية في يونية 2014 وحتى الآن وكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وضع النقابة خلال مجلس الإخوان السابق.

المعاشات

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة، والتي بلغت 135 مليون جنيه.

وأشار "الزناتي" إلى أنه على مدار الـ 4 سنوات الماضية صرفت النقابة على بند المعاشات فقط 2 مليار جنيه، أي ما يوازي نصف مليار سنويًا، مشيرًا إلى أن النقابة مازالت مستمر في صرف المعاشات سواء للأعضاء أو الورثة بفضل التعاون والتكاتف والخبرات والجهود والاتصالات مع كافة الجهات المعنية وإدارة الموارد المالية بشكل حسن.

وأوضح نقيب المعلمين أن تفعيل النظام الإلكتروني "الفيزا كارد "،مع تولي المجلس الحالي أدى إلى ضبط عملية الصرف بالمقارنة مع النظام الورقي، أدى إلى توفير ما يقارب الـ 6 مليون جنيه في الدفعة الواحدة.

وأضاف نقيب المعلمين: " عندما تسلمنا شئون النقابة في أول يوليو 2014، وجدنا مجلس الإخوان السابق قد قام بتسييل جميع الودائع، ولا يوجد رصيد في صندوق المعاشات سوى 25 مليون جنيه، حيث أنه كان من المقرر صرف دفعة معاشات يوليو 2014 والتي كانت تبلغ آنذاك 86 مليون جنيه، بما يمثل عجز 61 مليون جنيه، وتم المرور بمراحل كثيرة للتغلب على تلك الأزمة ".

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ولفت "الزناتي" إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2013 أكد خطورة المركز المالي لصندوق المعاشات واستمرار إجهاده وتآكل رأس ماله حتى وصل الى 541.7 مليون جنيه في عام 2006 إلى نحو 98.91 مليون جنيه عام 2013، نتيجة للعجز المستمر في موارده واضطراره إلى تسييل كافة ودائعه لدى البنوك لسداد المعاشات الدورية والإعانات الوقتية للأعضاء والورثة، فضلًا عن تراجع السيولة النقدية إلى الحد الذي عجزت عنده عن سداد الدفعة الأولى من المعاشات، الأمر الذي عرض الصندوق إلى الوصول الى مرحلة عدم القدرة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء والورثة والاستمرار في صرف المعاشات الدورية والإعانات الوقتية أو الاضطرار إلى تخفيض قيمتها أو التوقف عن صرفها بصفة نهائية وهو ما تم إزالة أسبابه منذ تولي المجلس الحالي إدارة النقابة للوفاء بجميع الالتزامات المالية تجاه الأعضاء والورثة.

قانون النقابة

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة سعت جاهدة على مدار عامين لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية على البرلمان، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة أغلب مواد قانون النقابة قبل أجازة مجلس النواب الحالية بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، وياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان وعضو مجلس النواب، وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، وممثلين عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة العدل، وسيتم استئناف المناقشات أكتوبر المقبل قبل بداية دورة الانعقاد.

صندوق الزمالة

كشف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن حجم الخراب الذي خلفه مجلس الإخوان الذي أدار النقابة في الفترة من 2011 حتى منتصف 2014، موضحًا أن صندوق الزمالة فقد خلال تلك الفترة نحو 7 مليارات جنيه.

وقال "الزناتي" أن هناك مستندات بالنقابة تكشف أنه حينما تولى مجلس الإخوان أمور النقابة كان رصيد صندوق الزمالة 9 مليارات جنيه، وحينما ترك الإخوان شئون النقابة انخفض الرصيد إلى 2 مليار و544 مليون و474 ألف و380 جنيه، حيث كان المبلغ عبارة عن شهادات استثمار وودائع بعائد يتراوح بين 7.5 إلى 9 % لمدة 10 سنوات، مشيرًا إلى أن مجلس الصندوق الحالي رفع عليهم 4 دعاوى قضائية في هذا الشأن.

وأوضح "الزناتي" أن مجلس الصندوق الحالي قام بكسر أغلب الودائع والشهادات، حتى يكون هناك استثمار جيد، وبالفعل حصلنا على فائدة 17.10 و17.5، وكانت أقل فائدة حصلنا عليها 15 %، الأمر الذي جعل حصيلة الصندوق 6.5 مليار جنيه بعد 4 سنوات من إدارة المجلس الحالي لشئون النقابة.

وأضاف نقيب المعلمين أنه تم الاستفادة من تلك الاستثمارات برفع الميزة التأمينية من 13 إلى 23 ألف جنيه خلال 4 سنوات، وتم استحدث ميزة أخرى وهى أثناء وفاة المعلم في حادث لا قدر الله يتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه بخلاف مبلغ الـ 23 ألف جنيه الخاص بالميزة التأمينية ليكون المجموع 53 ألف جنيه، كما أنه في أواخر أبريل الماضي حدد الصندوق 5 أمراض مستعصية هى " السرطان – الفشل الكلوي – زرع أحد الأعضاء – الجلطة الدماغية – القلب المفتوح " يصرف للعضو المصاب كإعانة عاجلة لا ترد على أن يتم تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي، مع صورة الكارنيه وبطاقة الرقم القومي، لصرف 20 ألف جنيه للعضو، لافتًا إلى أنه في أول العام المقبل 2020 سيتم إضافة أمراض أخرى لتلك القائمة.

وأعرب "الزناتي" عن شكره للجنة النقابية والنقابات الفرعية النشطة التي قامت بتوزيع الشيكات على أصحاب الأمراض المستعصية، مثل اللجنة النقابية بأبو كبير التابعة للنقابة الفرعية بالشرقية والتي وزعت الشيكات على 6 حالات، والنقابة الفرعية بالوادي الجديد سلمت شيكات بالمبلغ لـ 9 حالات، وكذلك النقابات الفرعية في ملوي والإسكندرية، وسيتم تسليم 6 حالات أخرى في النقابة الفرعية بمطروح خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن رفع قيمة القرض الحسن من 5 آلاف جنيه الى 15 الف جنيه تقسط على 36 شهر بدون فوائد مع زيادات الاعتمادات المالية المخصصة للقرض من 5 الى 50مليون جنيه، منوهًا إلى أنه سيتم رفع الاعتمادات المالية إلى 100 مليون جنيه.