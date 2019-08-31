أخبار مصر | تنفيذًا لتوجيهات "أبوشقة".. غدا أول اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذًا لتوجيهات "أبوشقة".. غدا أول اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق أولى اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة" غدًا الأحد في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر حزب الوفد الرئيسي في بولس حنا بالدقي، استكمالا للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس"؛ تنفيذا لرؤية الدكتورة أميرة أبو شقة المنسق العام للمبادرة، في مجال دعم المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.

ويشهد الاجتماع عضوات اللجنة النوعية للمرأة في حزب الوفد، واتحاد المرأة الوفدية، وأعضاء لجنة المرأة في المحافظات، على أن يقتصر الحديث على اللجنة العامة للمرأة في محافظة الغربية.

وتستقبل لجنة المرأة في حزب الوفد بالغربية أولى زيارات المبادرة، والمتوقع لها أن تحقق نجاحًا غير مسبوق، على أن تنطلق في باقي المحافظات المحدد لها كمرحلة أولى، وهي: "الشرقية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والقليوبية ودمياط"، تباعًا.

وقال المستشار عادل بكار، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، إن لجنة المرأة بالمحافظة تستعرض خطة العمل المستقبلية، وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال العام الماضي، ضمن أنشطة اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكد "بكار" أن مبادرة الوفد مع المرأة، هي مبادرة فعالة جاءت في الوقت المناسب بالتزامن مع المبادرات التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، لافتًا إلى حرص عضوات لجنة المرأة في الغربية على الحضور، والإدلاء بآرائهن وعرض أفكارهن وأنشطتهن التي تتماشي مع اهتمامات الحزب.

من جانبه قال النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، سكرتير عام لجنة الوفد في الغربية، إن الاجتماع سيتناول التشاور على مراحل العمل خلال الفترة المقبلة، وعرض خطة الأنشطة، وما تم تنفيذه في الفترة السابقة، فيما يخص المرأة بالمحافظة، وخاصة المرأة المعيلة أو الأرملة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث تم توزيع 250 شهادة أمان في احتفالية كبرى نظمها الحزب بالمحلة الكبرى.

وأوضح "خليفة"، أن انطلاق مبادرة الوفد مع المرأة، برعاية الدكتورة أميرة أبوشقة، منسق عام المبادرة، ساهم في إعادة مكانة المرأة الوفدية على وجه الخصوص، والمرأة المصرية بوجه عام، وإحياء دورها في الشارع، من خلال الأنشطة والمبادرات، لافتًا إلى أن اجتماع الغد، سيتم فيه التشاور حول آلية العمل خلال المرحلة المقبلة.

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وأكد سكرتير عام لجنة الوفد في الغربية، أن لجنة المرأة بحزب الوفد في الغربية، تمكنت من التنسيق مع وزارة الصحة لشن حملات دورية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونجحت في الكشف على 1100 امرأة فوق الـ 40 عاما، وتم اكتشاف بعض الحالات، ليستمر لعمل بالتنسيق مع مستشفى سرطان الثدي "بهية" لتوفير العلاج اللازم لهذه الحالات.

وشدد على أن أمانة حزب الوفد في الغربية، تحرص على تنفيذ توجيهات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، للمساهمة مع الدولة في الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي للمواطن، كي يكون هناك دورًا حقيقيًا للحزب في عملية التنمية بالدولة.

ومن جهة أخرى، كان أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، قرارًا بتكليف اللجنة النوعية للشباب، برئاسة محمد فؤاد، بتنظيم معسكرًا لشباب الحزب فى مدينة العين السخنة من يوم 26 سبتمبر المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكد رئيس الوفد أن شباب الوفد، الذى ينتمى إلى أعرق مدرسة سياسية فى الشرق الأوسط، سيتم إعداده وفقًا لأحدث وسائل التدريب لكى يتمكن من ممارسة العمل السياسى بمفهومه الوطنى تحت مظلة ومرجعية وفدية يستمد فيها تاريخ حزبه وتراث زعمائه مع النظر للمستقبل وأدواته وأساليبه التى تعتمد على ثورة العلم والتكنولوجيا.

واشار رئيس الوفد إلى ضرورة أن يتضمن التدريب خلفية البيئة الاجتماعية للمحافظات المختلفة حتى يتمكن شباب الوفد من التفاعل مع المواطنين فى كافة ربوع الوطن، بالإضافة إلى تفعيل قدرات التنظيم الشبابى الوفدى فى تقديم الخدمات.

وقال محمد فؤاد عبدالمجيد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، إن معسكر الشباب الذى يتم تنظيمه تحت رعاية المستشار بهاء الدين ابوشقة، سيتضمن عددًا من المحاضرات والورش التدريبية العملية على التسويق السياسى، ودور عضو المجلس المحلى وأدواته لخدمة المجتمع، والسياق الفكرى والمنهجى لحزب الوفد من واقع تراثه ورؤيته للمستقبل، بالإضافة إلى عدد من أدوات التدريب السياسى العملى.

ويلتقى رئيس الوفد خلال المعسكر مع شباب حزب الوفد المشارك فى المعسكر، ويشارك فى المعسكر 200 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.