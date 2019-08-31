أخبار مصر | احتفالا بالفوز.. سفير مصر بالمغرب يقيم مأدبة غذاء لوزير الرياضة والبعثة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالا بالفوز.. سفير مصر بالمغرب يقيم مأدبة غذاء لوزير الرياضة والبعثة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام السفير اشرف إبراهيم سفير مصر فى المغرب اليوم مأدبة للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة وإدارة البعثة المصرية.

وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واللواء أحمد ناصر رئيس الاوكسا، الدكتور عماد البناني سكرتير عام الأوكسا، المهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصري للسباحة، المهندس الباسل عبدالله رئيس البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية.

أعرب السفير عن سعادته بالنتائج التى حققتها البعثة المصرية المشاركة فى دورة الإفريقية بالمغرب والتى تنتهي منافساتها اليوم، مثمنا الدور الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية فى دعم الاتحادات لتحقيق هذه النتائج المشرفة على مستوى عدد كبير من اللعبات الفردية والجماعية في واحدة من اقوي البطولات الإفريقية .

وعبر السفير عن ترحيبه وكل طاقم السفارة بوجود البعثة المصرية ورفع اسم مصر عاليا بعد ان كسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية ال١٢ الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة، بالوصول لعدد ٢٧٣ ميدالية متنوعة لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو ٢٠١٥ والذي تحقق ب ٢١٧ ميدالية متنوعة.

ومن جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للسفير أشرف إبراهيم، على توفير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات للبعثة المصرية، من خلال التنسيق الكامل مع الأشقاء المغاربة الذين وفروا للبعثة المصرية، كل التسهيلات وتهيئة مناخ مناسب لأبطال مصر في مختلف الألعاب التي شاركت في منافسات الدورة، مشيرا إلى أن المغرب نجحت على جميع المستويات في تنظيم الدورة وخروجها بالصورة التي ابهرت الجميع.

الجدير بالذكر أن مصر حققت حتى الآن عدد ٢٧٢ ميدالية بينهم ١٠٢ ذهبية و٩٧ فضية و٧٣ برونزية.

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وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري. كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة. وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية

اليوم .. منتخب الطائرة يواجه المغرب على برونزية دورة الألعاب الإفريقية

يواجه منتخبنا الوطنى الأول للكرة الطائرة للرجال اليوم الخميس نظيره المغربى فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب الثامنة مساء بتوقيت القاهرة فى رابع مباريات منتخبنا فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، والفائز فى لقاء اليوم يحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، أما الخاسر فيحتل المركز الرابع فى الترتيب النهائى للمنافسات.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز على الرأس الاخضر بثلاثة أشواط نظيفة فى أولى مبارياته بالدورة ، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 19 ، 25 / 20 ، 25 / 17 ، بينما خسر مباراته الثاتية أمام الأسود الكاميرونية بنتيجة 3/0 جاءت نتيجة الأشواط متماثلة 25 / 21 و 25 / 21 و 25 / 21 ، وخسر مباراته الثالثة بنتيجة 3 / 0 أمام المنتخب الجزائرى ، ويسعى الجهاز الفنى للفوز فى لقاء اليوم لضمان الحصول على الميدالية البرونزية من المنتخب المغربى صاحب الأرض والجمهور.

حيث أن الفوز على منتخب الدولة المنظمة يضمن لمنتخبنا المركز الثالث بعد منتخبى الكاميرون والجزائر ، بعد أن اقترب المنتخب الكاميرونى بطل إفريقيا من المنافسة على الميدالية الذهبية والمركز الأول مع محاربى الصحراء الذى يحل فى المركز الثانى حتى الآن.