أخبار مصر | تلفزيون الكويت ووسائل الإعلام تحتفي بزيارة السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلفزيون الكويت ووسائل الإعلام تحتفي بزيارة السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفى تلفزيون الكويت الرسمى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت، من خلال إذاعة تقرير مطول حول تاريخ العلاقات القوية بين البلدين.

وأذاع تلفزيون الكويت الرسمى، مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للرئيس السيسى، والوفد الرسمى المرافق له، على أرض مطار الكويت الدولى كاملة، حتى مغادرتهما إلى قصر بيان العامر، حيث مقر إقامة الرئيس خلال الزيارة.

كما أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ومواقع جميع الصحف الكويتية، خبر وصول الرئيس السيسى إلى الكويت، مؤكدة أهمية الزيارة فى تعضيد أواصر الأخوة الوطيدة بين البلدين.

وكان الرئيس وصل والوفد الرسمى المرافق له إلى الكويت، مساء اليوم، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان فى استقباله بمطار الكويت الدولى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجرت للرئيس السيسى مراسم استقبال رسمية بمطار الكويت الدولى، بحضور الوفد الرسمى المرافق له، ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القونى، بالإضافة إلى نائب رئيس الحرس الوطنى الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبرى، وعدد من كبار المسؤولين والقادة فى الجيش والشرطة والحرس الوطنى.

ومن المقرر، أن يعقد الرئيس السيسى وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتى زيارة السيسى إلى الكويت، وهى الثالثة له منذ توليه الرئاسة فى يونيو 2014، فى وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا فى مختلف المجالات، حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسى إلى الكويت فى الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية فى السابع من مايو 2017.

وكانت شوارع الكويت قد تزينت بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادًا لزيارة السيسى، حيث انتشرت أعلام البلدين بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولى، مرورا بشارعى الاستقلال، والخليج العربى، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان الذى سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسى وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.