أخبار مصر | تلفزيون الكويت ووسائل الإعلام تحتفي بزيارة السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلفزيون الكويت ووسائل الإعلام تحتفي بزيارة السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
احتفى تلفزيون الكويت الرسمى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت، من خلال إذاعة تقرير مطول حول تاريخ العلاقات القوية بين البلدين.
وأذاع تلفزيون الكويت الرسمى، مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للرئيس السيسى، والوفد الرسمى المرافق له، على أرض مطار الكويت الدولى كاملة، حتى مغادرتهما إلى قصر بيان العامر، حيث مقر إقامة الرئيس خلال الزيارة.
كما أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ومواقع جميع الصحف الكويتية، خبر وصول الرئيس السيسى إلى الكويت، مؤكدة أهمية الزيارة فى تعضيد أواصر الأخوة الوطيدة بين البلدين.
وكان الرئيس وصل والوفد الرسمى المرافق له إلى الكويت، مساء اليوم، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان فى استقباله بمطار الكويت الدولى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وجرت للرئيس السيسى مراسم استقبال رسمية بمطار الكويت الدولى، بحضور الوفد الرسمى المرافق له، ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القونى، بالإضافة إلى نائب رئيس الحرس الوطنى الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبرى، وعدد من كبار المسؤولين والقادة فى الجيش والشرطة والحرس الوطنى.
ومن المقرر، أن يعقد الرئيس السيسى وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتى زيارة السيسى إلى الكويت، وهى الثالثة له منذ توليه الرئاسة فى يونيو 2014، فى وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا فى مختلف المجالات، حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسى إلى الكويت فى الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية فى السابع من مايو 2017.
وكانت شوارع الكويت قد تزينت بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادًا لزيارة السيسى، حيث انتشرت أعلام البلدين بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولى، مرورا بشارعى الاستقلال، والخليج العربى، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان الذى سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسى وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكان قد نشر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد تفاصيل ختام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في قمة "التيكاد 7".
وأوضح الفيديو، أن الرئيس السيسي اختتم زيارته إلى يوكوهما اليابانية باستقباله رئيس "حزب كوميتو"، حيث رحب رئيس الحزب بالرئيس المصري مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات.
كما استقبل الرئيس السيسي، رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية، وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمار في مصر.
وتتميز العلاقات المصرية اليابانية بالقوة والمتانة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وفر المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين وقد اكتسبت العلاقات المصرية اليابانية قوة دفع كبيرة.
وفي المجال الاقتصادي، فقد زادت الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 162 مليون دولار للعام المالي 2017 - 2018، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2018 بنسبة 30.5٪، حيث وقعت مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي مذكرة تفاهم لدعم مشروعات تنموية واستثمارية في مصر حتى 2022، في شهر مارس الماضي، وذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري الياباني، الذي انعقد بحضور عدد من مسئولي البلدين و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الأعمال المصرى اليابانى، حيث أكدت الشركات اليابانية حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل تحسين مناخ الاستثمار.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لليابان، في البترول والغاز الطبيعي المسال، والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والسيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات اليابانية في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية ومصنوعات الحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصريات، والكيماويات العضوية.
وتعد اليابان واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمقاصد المصرية، وهي من الأسواق السياحية التى يتم التركيز عليها حاليا، لجذب أكبر عدد من السائحين لزيارة المقاصد الثقافية المصرية-وفق الهيئة العامة للاستعلامات.
ومن منطلق الحرص على تنشيط الحركة السياحية اليابانية الوافدة إلى مصر، استأنفت شركة مصر للطيران أولى رحلاتها في 31 10 2017 بين مطاري القاهرة وطوكيو بواقع رحلة أسبوعيًا بعد توقف أربع سنوات.
يأتي في هذا الإطار قيام هيئة تنشيط السياحة بمشاركة عدد من شركات السياحة المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران بتنظيم قافلة سياحية لليابان لتجوب خلال رحلتها كلا من ناجويا واوساكا وطوكيو، تحت رعاية السفارة المصرية فى طوكيو واتحاد شركات السياحة اليابانية "JATA ".
بينما تعددت زيارات المسئولين المصريين إلى اليابان، حيث شهد عام 2017 زيارة قام بها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني لليابان، فكانت الأولى من نوعها لرئيس برلمان مصري لليابان منذ 23 عامًا.