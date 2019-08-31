أخبار مصر | وكيل البرلمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب، وكافة القيادات التنفيذية والتشريعية وعموم الشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال وهدان في بيان له، إن هذه الذكرى العطرة لهجرة النبي الكريم، تتطلب من العالم الإسلامى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مواجهة موجات التطرف والإرهاب والمؤامرات التي تحاك ضد الدول العربية.

وأضاف وكيل البرلمان أن الهجرة النبوية تذكرنا بضرورة نبذ التنازع والخلاف والشقاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

ودعا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جميع المصريين وهم ينعمون بالصحة والسعادة، وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وكانت أعلنت دار الإفتاء أمس أن اليوم السبت هو أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريا، وأن اليوم هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1400 هجريا.

وأوضحت الدار، في بيان لها، أنها استطلعت هلال شهر المحرم بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريا، الموافق 30 أغسطس 2019 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتحقق لدى الدار شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام1441 هجريا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا.

وهنأت دار الافتاء بقيادة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه إن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مكافحة موجات التطرف والإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.

وتوجه مفتي الجمهورية بالتضرع والدعاء إلى المولى عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وأمان على ربوع العالم الإسلامي والشعوب والدول العربية والإسلامية، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء الدائم.

وكان أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه يرصد بمساء الوطن العربي بعد غروب شمس يوم السبت 31 أغسطس 2019 والانتقال نحو بداية الليل هلال محرم 1441 يزين الأفق الغربي لقبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفوتوغرافي. Advertisements وأضاف في بيان صحفي: "القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعا في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر وهذه الظاهرة تعرف باسم (القمر الجديد يحتضن القمر القديم)". وكان القمر وقع في الاقتران يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 عند الساعة 1:37 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:37 صباحا بتوقيت غرينتش) منتقلا من سماء الخليج 365 عائدا إلى سماء المساء. ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء. وبمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سيزداد حجمه وهو في طريقة نحو البدر المكتمل وايضا سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليا وهما المشتري وزحل وعدة نجوم براقة.

نرشح لكم: رئيس البرلمان يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وقال "عبدالعال"، في ص البرقية: يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، ويذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة "محمد صلى الله عليه وسلم"، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله قد صرف أبصارهم وبصائرهم عنه، وهي مناسبة دينية جليلة نأخذ منها العبرة، في أنه ما من فكرة أو شعار ترك أثرًا في النفوس مثلما فعل الإسلام، دين الوسطية والرحمة، الذي حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، يهدي البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء.

"أتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيه الوطن في سلام، ليكون في طليعة دول العالم، ويكون مدخلًا للبناء والأمن والرخاء بفضل تفانيكم وإخلاصكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودوا مسيرته، حفظكم الله من كل سوء وأعانكم على ما أقامكم فيه، وكل عام وأنتم بخير".

نرشح لكم.. السيسي يهنئ المصريين في الخارج بالعام الهجري الجدي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية".

وتابع: "متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".