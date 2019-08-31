أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد معارض لتوفير الأدوات المدرسية بجميع الأحياء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد معارض لتوفير الأدوات المدرسية بجميع الأحياء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدد من معارض بيع الأدوات المدرسية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، والمنتشرة بجميع إحياء القاهرة لتوفير مستلزمات الدراسة من أدوات مدرسية، وكذلك أحذية وأزياء مدرسية ورياضية بأسعار مناسبة بتخفيضات كبرى عن مثيلاتها بالأسواق.
وأشار المحافظ بأنه يوجد معرض على الأقل بكل حي وذلك لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد والتخفيف على كاهل المواطن البسيط، بتوفير الأدوات المطلوبة بأسعار مناسبة وخدمات جيدة، حيث تنافس كبار التجار والمستوردين بتوفيرها بأسعار التكلفة مباشرة بدون أي تحميل إرباح على أسعار المنتجات.
وخلال الجولة تفقد المحافظ المعارض المقامة بجوار سور الحديقة الدولية بمدينة نصر والمعرض المقام بالزاوية الحمراء بحديقة الزاوية ومعرض حديقة الترعة بالساحل رافقه خلالها والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والعميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والمهندس سامح زكى ثابت رئيس الغرفة التجارية وخالد مصطفى أمين عام الغرفة التجارية بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة.
نرشح لكم: مصر عضوا بمدرسة علوم الفضاء الدولية بجامعة طوكيو
وقعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اتفاقية تعاون مع الدكتور شيباساكى، مدير مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعة طوكيو، تنضم بموجبه مصر رسميًا لمدرسـة علوم الفضاء الدولية، والتى تم إنشاؤها بواسطة جامعة طوكيو.
وأشارت وزارة التعليم العالى، فى بيان لها، اليوم السبت، إلى أن ذلك التوقيع جاء على هامش مشاركة مصر فى فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية "التيكاد"، موضحة أن جامعة طوكيو من أعرق جامعات اليابان، والمصنفة رقم 1 على مستوى الجامعات اليابانية، ورقم 23 على مستوى العالم طبقًا لتصنيف QS.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون الثنائى بين اليابان وإفريقيا، من خلال مصر ممثلة فى وزارة التعليم العالى، وستمكن تلك الاتفاقية مصر من استضافة أساتذة وخبراء يابانيين لتدريب علماء الفضاء المصريين والأفارقة بوكالة الفضاء الإفريقية، والتى وقع الاختيار على مصر لاستضافتها، وإيفاد علماء وباحثين مصريين وأفارقة إلى اليابان للحصول على دورات تدريبية فى مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية.
وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية تضم بنودًا تتعلق بتطوير الأقمار الصناعية صغيرة الحجم، مما يمكن الباحثين فى هيئة الاستشعار عن البعد المصرية، الاستفادة من المشروعات البحثية المشتركة بالجامعة، وتشمل البحث والتصنيع، حيث تم الاتفاق مع جامعة طوكيو ومركز علوم الفضاء، على تطوير الأقمار لتستخدم فى تطبيقات فعلية توجه للقضايا التى تهم مصر والقارة الإفريقية فى العديد من المجالات منها "الزراعة، التنمية، أنظمة المرور الذكية".