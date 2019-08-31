أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد معارض لتوفير الأدوات المدرسية بجميع الأحياء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد معارض لتوفير الأدوات المدرسية بجميع الأحياء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدد من معارض بيع الأدوات المدرسية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، والمنتشرة بجميع إحياء القاهرة لتوفير مستلزمات الدراسة من أدوات مدرسية، وكذلك أحذية وأزياء مدرسية ورياضية بأسعار مناسبة بتخفيضات كبرى عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار المحافظ بأنه يوجد معرض على الأقل بكل حي وذلك لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد والتخفيف على كاهل المواطن البسيط، بتوفير الأدوات المطلوبة بأسعار مناسبة وخدمات جيدة، حيث تنافس كبار التجار والمستوردين بتوفيرها بأسعار التكلفة مباشرة بدون أي تحميل إرباح على أسعار المنتجات.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المعارض المقامة بجوار سور الحديقة الدولية بمدينة نصر والمعرض المقام بالزاوية الحمراء بحديقة الزاوية ومعرض حديقة الترعة بالساحل رافقه خلالها والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والعميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والمهندس سامح زكى ثابت رئيس الغرفة التجارية وخالد مصطفى أمين عام الغرفة التجارية بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة.

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