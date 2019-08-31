شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عقاري: حجم تصدير العقار عالميًا يصل لـ150 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف كريم شعلان، مدير القطاع التجارى بشركة رويال وان للتطوير العقاري، عن أن مجموعته الاستثمارية تشارك في معرض "مصر للعقار والاستثمار" ، بعدد من المشروعات تستهدف من ورائها مبيعات تقدر بـ60% من المرحله الثانية لمشروع كابيتال برايم.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الاستفادة من الاقبال الزائد على المعرض، مشيرًا إلى أن مقدمات الحجز تبدء من 0% وبتقسيط يصل إلي 8 سنوات.

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وأوضح أن مبادرات تصدير العقار، الأخيرة سواء المبادرات الفردية من جانب شركات التسويق والتطوير العقاري أو تلك المدعومة من الدولة، ساهمت في رفع معدلات تملك العقارات فيما يخص تصدير العقار، موضحًا أن نسبة تصدير العقار رفعت 5% بالمقارنة بالنسب المعتادة لعمليات البيع.

وتابع شعلان أن تصدير العقار هو الرؤية الأمثل للتغلب على طبيعة ما يعانيه السوق العقاري من تراجع في المبيعات بسبب إنخفاض معدلات الدخول، كما أنه أداه كاشفة لجودة الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري، فتصدير العقار يكشف الشركات المتميزة من شركات السبوبة التي تشوه وجه السوق العقاري.

شعلان، دعا إلى ضرورة تعميق المبادرات التي تدعم تصدير العقار للخارج لانه المستقبل، مشيدًا بتخصيص بعض الشركات العقارية جزءًا يتراوح ما بين 20 و 30% من وحدات مشروعاتها لتسويقها بالخارج، سواء بالدول العربية أو الأوروبية، ضمن برنامج الحكومة لدعم تصدير العقار.

وتابع أن حجم تصدير العقار عالميًا يصل لـ150 مليار دولار، وأنه يتم السعى بالتعاون مع الشركات العقارية الجادة لتحقيق إيرادات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار ضمن تصدير العقار سنويًا.