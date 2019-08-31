شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المكتبية: الأسعار انخفضت 15% عن العام الدراسي الماضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، تفاصيل معرض «أهلا مدارس»، الذي يبدأ غدا بتخفيضات على الأدوات المدرسية، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «استقبال الجمهور في المعرض يبدأ صباح يوم الاثنين في تمام العاشرة، بأرض المعارض بمدينة نصر، صالة الصندوق الاجتماعي، بدون تذاكر».
وأوضح رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، أن ما يزيد على 200 شركة تعرض منتجاتها من الأدوات المكتبية في معرض «أهلا مدارس»، بجانب الحقائب والأحذية المدرسية، ومنتجات غذائية تخص الوجبة المدرسية، بتخفيضات تبدأ من 30%.
وأشار أبوجبل إلى أن الغرفة التجارية بالقاهرة تتحمل كافة تكاليف المعرض، بدون أي قيمة على التجار، بهدف اختزال المصاريف الثابتة لصالح المستهلكين، متابعا: «الأسعار انخفضت بنسبة 15% عن العام الماضي نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار».
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