شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يحذر من «ذنوب التوريطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مما سماه ذنوب التوريطة، التي يندم صاحبها بعد وفاة مما أجرم في حقه، مضيفا: «نفسى اعرف أبولهب وزوجته وكل أعداء الإسلام الذين حاربوا النبى، لما يعرفوا إن ده حبيب الله».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «لازم الناس تاخد لبالها في تعاملاتها مع والديها لو حد منهم مات وانت عاق هتعمل إيه لا يوجد أمامك إلا الله، تطلب منه العفو، كذلك الناس اللى عمالة تسب علماء الأمة الآن هيعرفوا قيمتهم لما يموتوا، هيندموا على إجرامهم، زى ما ناس كتير عرفت قيمة الشيخ الشعراوى وعطية صقر وغيرهم بعد وفاتهم».