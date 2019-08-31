شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الكاراتية مالك سلامة: فخور لما حققته في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللاعب المصري مالك سلامة، عن سعادته البالغة بعد تتويجه سلامة بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه وزن ٦٠ كجم في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، حيث قال «البطولة دي ربنا كرمنا فيها الحمد لله، ده ربنا كرمنا كرم كبير جدا»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

وأضاف «سلامة»، أن التدريب المستمر والتمرين والعمل طوال الوقت بدون راحة وبذل أقصى جهد في التدريب وراء التتويج بالميدالية بعد توفيق الله، موضحًا أنه للمرة الأولى يُشارك في بطولة دوري الألعاب الأفريقية ومع ذلك حقق الميدالية الذهبية، «أنا فخور بحاجة زي دي جدا».

وأشار الحاصل على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأفريقية، إلى أنه فخور بشدة لما حققه منتخب مصر بالكامل في البطولة، حيث حقق منتخب مصر إنجازات لم تتحقق قبل ذلك، بعد أن حطمت مصر الرقم القياسي في عدد الميداليات بدورة الألعاب الإفريقية بـ 371 ميدالية متنوعة.