شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: كل الأنبياء كتب عليهم الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله كتب الهجرة على كل الأنبياء، مشيرًا إلى أن الأمر ليس مكتوبا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه، السبت: «الحركة قرينة الأنبياء، من أجل الدعوة ونشر الفكر، لابد من الهجرة بعض الأحيان لإقامة الدين».

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