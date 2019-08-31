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الرئيس السيسي يصل الكويت في زيارة رسمية

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل الكويت في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، إلى العاصمة الكويت على رأس وفد رسمي، لإجراء مباحثات رسمية مع الشيخ صباح الأحمد.

وكان في استقبال الرئيس الأمير صباح الأحمد وولي العهد نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.

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وتشكلت بعثة الشرف المرافقة برئاسة المستشار بالديوان الأميري خالد الفليج. وفقا لصحيفة «الرأي» المحلية.

الرئيس السيسي يصل الكويت

وضم الوفد الرسمي كلا من وزير الخارجية سامح شكري ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء مصطفى شريف وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.

الرئيس السيسي يصل الكويت

وقال السفیر الكویتي لدى مصر، محمد الذویخ، الخمیس الماضي، إن زیارة الرئیس عبدالفتاح السیسي للكویت، تجسد عمق العلاقات الثنائیة الأخویة الراسخة التي تربط بین البلدین والشعبین الشقیقین على مدار عقود طویلة.

الرئيس السيسي يصل الكويت
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