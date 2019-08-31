في شهر.. أجهزة الأمن تٌنفذ مليون وخمسمائة حكم قضائي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية، حملات أمنية في المحافظات كافة خلال شهر، ما حقق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكن قطاع الأمن العام، من تنفيذ مليون و921 ألف و641 أحكام قضائية، و7 آلاف و529 أحكام بالحبس، و668 ألف و107 أحكام جنائية، و991 ألف و763 أحكام غرامة، و254لف و242 أحكام مخالفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزي الأسلحة النارية ، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.