محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
استشهد أمين شرطة، متأثرًا بإصابته، جراء قيام شخص مهتز نفسيًا بالاعتداء عليه مستخدمًا سلاح أبيض، أثناء خدمته بمنطقة الزمالك.
كان بلاغ قد ورد من الأهالي لشرطة النجدة، بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ما أسفر عن إصابته بجرح طعني.
وبالانتقال والفحص تبين أن الشرطي المصاب طارد المتهم، وتمكن بمساعدة الأهالي من القبض عليه وعقب نقل الشرطي للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفي متأثرًا بإصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر طعنه بـ"سكين".. وفاة أمين شرطة اعتدى عليه مهتز نفسيًا في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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