بالفيديو.. الداخلية ترصد جهود الأجهزة الأمنية بالمحافظات خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية على مدار الشهر الماضي، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.