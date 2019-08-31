"الهجرة" تتدخل لتلبية استغاثة طالب مصري في أوكرانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا أرسل استغاثة للصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن زميل له يدعى (أ.أ.م.ع) تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له، مشيرًا إلى أن وزارة الهجرة تجاوبت على الفور مع الاستغاثة.

وأضاف فهمي - في بيان للوزارة اليوم السبت - أنه تم التواصل مع رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا علي بيومي لتوفير رعاية صحية سريعة للطالب المصري الذي تعرض لنزيف في المخ، ومتابعة الحالة.

وأوضح أن رئيس الجالية أفاد بأن حالة الشاب تم عرضها على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة كييف لمتابعة حالته، وتم نقله بالفعل إلى هناك لتلقي العلاج المناسب لعدم توافر الإمكانيات الطبية في المدينة التي يوجد بها، منوها بأنه تم التوصل أيضا مع السفارة المصرية في أوكرانيا لمتابعة الحالة، كما تم التنسيق مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب ليكون مرافقًا له.

وأشار مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات إلى أن المستشفى أفادت بأن الشاب خضع لعملية قسطرة في المخ، كما تم التواصل مع والد الشاب للاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية.