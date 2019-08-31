البيئة تشن حملة تفتيشية على مكامير الفحم ببرقاش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم غير المطورة الكائنة بمنطقة برقاش بمحافظة الجيزة في إطار توجيهات وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الاستباقية للسيطرة الكاملة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة. وأصدرت الجهات المعنية قرارا بإزالة 15 مكمورة فحم نباتي تقليدية وجار اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارات الإزالة من خلال الجهات المعنية. واستهدفت الحملة، التي قامت بها الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومركز شرطة منشأة القناطر ومجلس مدينة منشأة القناطر، مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية والتي لا تزال تعمل وفقًا للطرق التقليدية ويصدر عنها انبعاثات تتعدى الحدود المسموح بها لقانون البيئة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالاتجاه نحو العمل بنماذج المكامير المطورة التي تم الموافقة عليها واعتمادها.

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