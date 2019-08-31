السيسي يصل إلى الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، إلى الكويت، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين، قادمًا من اليابان بعد مشاركته في قمة "أوتكاد 7".

ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي، غدًا الأحد، مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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تتناول المباحثات بين السيسي وأمير الكويت، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تشهد الزيارة التوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين، كما يلتقي الرئيس السيسي بمقر إقامته عددا من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين.

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