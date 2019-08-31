أخبار مصر | مصر عضوا بمدرسة علوم الفضاء الدولية بجامعة طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر عضوا بمدرسة علوم الفضاء الدولية بجامعة طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اتفاقية تعاون مع الدكتور شيباساكى، مدير مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعة طوكيو، تنضم بموجبه مصر رسميًا لمدرسـة علوم الفضاء الدولية، والتى تم إنشاؤها بواسطة جامعة طوكيو.

وأشارت وزارة التعليم العالى، فى بيان لها، اليوم السبت، إلى أن ذلك التوقيع جاء على هامش مشاركة مصر فى فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية "التيكاد"، موضحة أن جامعة طوكيو من أعرق جامعات اليابان، والمصنفة رقم 1 على مستوى الجامعات اليابانية، ورقم 23 على مستوى العالم طبقًا لتصنيف QS.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون الثنائى بين اليابان وإفريقيا، من خلال مصر ممثلة فى وزارة التعليم العالى، وستمكن تلك الاتفاقية مصر من استضافة أساتذة وخبراء يابانيين لتدريب علماء الفضاء المصريين والأفارقة بوكالة الفضاء الإفريقية، والتى وقع الاختيار على مصر لاستضافتها، وإيفاد علماء وباحثين مصريين وأفارقة إلى اليابان للحصول على دورات تدريبية فى مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية.

وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية تضم بنودًا تتعلق بتطوير الأقمار الصناعية صغيرة الحجم، مما يمكن الباحثين فى هيئة الاستشعار عن البعد المصرية، الاستفادة من المشروعات البحثية المشتركة بالجامعة، وتشمل البحث والتصنيع، حيث تم الاتفاق مع جامعة طوكيو ومركز علوم الفضاء، على تطوير الأقمار لتستخدم فى تطبيقات فعلية توجه للقضايا التى تهم مصر والقارة الإفريقية فى العديد من المجالات منها "الزراعة، التنمية، أنظمة المرور الذكية".

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تفقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعرض المُقام علي هامش المؤتمر، حيث تفقد أجنحة معارض الجامعات والدول المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى زيارة جناح معرض الجامعة المصرية اليابانية،خلال زيارته الحالية لليابان للمشاركة فى فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد).

ويهدف المعرض إلى عرض أبرز وأحدث ما تقدمه الشركات والمراكز والهيئات اليابانية الكبرى، بالإضافة إلى عرض الشركات الإفريقية لأبرز ما تقدمه من منتجات وخدمات.

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وحرص الوزير على التحدث مع بعض المسئولين عن الشركات الإفريقية والعالمية المُشاركة في المؤتمر؛ لعرض بعض الأنشطة الخاصة بها، كما استمع إلى المسئولين عن الأجنحة الخاصة بالبحوث العلمية.

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قالت الوزارة في بيان رسمي لها، إنه بشأن نظام التنسيق الإلكتروني: يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

أما عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، قالت الوزارة: يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة ، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

أوضحت الوزارة أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً آخر يوم في المرحلة يوم 31 اغسطس

أما عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني ، فبالنسبة لـ الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات، يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ، ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي، (ثلاث سنوات أو خمس سنوات)، ويدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى:

ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.