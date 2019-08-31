أخبار مصر | لأول مرة.. مصر تستضيف منتدى "الشرق الأوسط للخدمات" فى مجال التكنولوجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. مصر تستضيف منتدى "الشرق الأوسط للخدمات" فى مجال التكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مصر منتدى الشرق الأوسط للخدمات المشتركة والتعهيد 2019، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 سبتمبر المقبل، بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، "إيتيدا" وشبكة الخدمات المشتركة والتعهيد "SSON".

تأتي استضافة هذا الحدث العالمي في مصر لأول مرة؛ تماشيًا مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة؛ لتعزيز مركز مصر كمقصد عالمي للخدمات المشتركة والتعهيد في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، حيث ينعقد المنتدى تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستعرض المنتدى عددًا من الموضوعات الرئيسية التي تشغل أجندة أعمال متخذي القرار من الشركات والمؤسسات العالمية، وعلى رأسها مناقشة أفضل الممارسات، والمكونات الرئيسية للاستراتيجيات الناجحة، عند اختيار مراكز ومواقع لتقديم الخدمات المشتركة.

ويتناول المنتدى أيضًا الأخطاء الشائعة للمنظمات العالمية والمؤسسات الخاصة عند اختيار مقدمي تلك الخدمات، وكيفية التطوير والاستفادة من نماذج الأعمال الناجحة.

وقالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة- في تصريح صحفي اليوم - إن الحدث يعد منصة متميزة لخبراء وقادة الصناعة؛ للالتقاء ومناقشة مستقبل الخدمات المشتركة، ونماذج الأعمال الرقمية الحديثة لإدارة خدمات التعهيد".

وأضافت "الجوهري" أن المنتدى يمثل فرصة رائعة لاستعراض التطور الذي حققته مصر، خاصة التحول من موقعًا لتقديم خدمات التعهيد التقليدية، إلى مركزًا عالميًا للخدمات عالية الجودة، والمبنية على القيمة المضافة.

وأكدت أن أهم ما يميز مصر عن غيرها من مقاصد التعهيد في أوروبا، وغيرها من المواقع القريبة الأخرى هو الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها والتي تتيح إنشاء مراكز للخدمة المشتركة على نطاق واسع.

وكانت شبكة الخدمات المشتركة والتعهيد (SSON) قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا، استعرضت خلاله مميزات مصر التنافسية، ومنها موقعها الجغرافي الفريد، وتوافر القوى العاملة، والتكاليف التنافسية للأعمال، وكذلك نضج ونمو قطاع التكنولوجيا المتقدمة؛ مما يجعلها في وضع فريد لتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ويعزز من الحفاظ على مسار نمو تلك الخدمات وخاصة تلك العابرة للحدود، والذي تضاعف آخر خمس سنوات.

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وتشارك كل من شركة تلي بيرفورمانس مصر، وشركة "أكسيد"، وشركة "راية"، وشركة "بي دي أو-إسناد" في المنتدى كشركاء للمنتدى، وكذلك شركة "ديلويت" العالمية كشريك استشاري للمنتدى.

وتعد شبكة الخدمات المشتركة والتعهيد (SSON) أكبر تجمع للمتخصصين في العالم، حيث تضم أكثر من 140 ألف عضو من المتخصصين في مجال الخدمات المشتركة والتعهيد.

وعلى مدار الـ25 عامًا الماضية، وفرت الشبكة الاستشارات وسائل للتواصل؛ ولتبادل المعرفة والخبرات اللازمة؛ لتحقيق النجاح، وذلك من خلال العديد من الفعاليات الرائدة والمحتوى الرقمي، مثل التقارير والدراسات الاستقصائية والمقابلات والمقالات الافتتاحية والأوراق البحثية والرسوم البيانية، وتحليلات البيانات.

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