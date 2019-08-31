أخبار مصر | بعد إثارة ريم مهنا الجدل.. معلومات تعرفها لأول مرة عن "تجميد البويضات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إثارة ريم مهنا الجدل.. معلومات تعرفها لأول مرة عن "تجميد البويضات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار فيديو الفتاة المصرية ريم مهنا الجدل على السوشيال ميديا بعد أن قامت بإعلانها أنها ستقوم بعمل عملية لتجميد البويضة لحين انتظار الزوج المناسب، وفى هذا السياق بدأت التساؤلات تنتشر بين الفتيات عن تجميد البويضة وما هو.. في هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عن تجميد البويضة.

- تجميد البويضات، والذي يعرف أيضًا باسم حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد، طريقة تُستخدم للحفاظ على قدرة النساء على الحمل في المستقبل.

- تُستخرج البويضات من مبيضي المرأة وتُجمّد غير مخصَّبة وتحفّظ للاستعمال لاحقًا. ويمكن إذابة البويضة المجمدة وتلقيحها بالحيوان المنوي في المعمل ثم زرعها في رحم المرأة (التلقيح الصناعي).

-يمكن للطبيبة أن تساعدك في فهم كيفية تجميد البويضات والمخاطر المحتملة ومدى مناسبة هذه الطريقة المستخدمة في الحفاظ على الخصوبة حسب احتياجاتك وتاريخك الإنجابي.

-تجميد البويضات قد يكون خيارًا إذا كنت غير مستعدة للحمل الآن لكنك ترغبين في التأكد من أنك ستستطيعين الحمل فيما بعد.

-على العكس من تجميد البويضات المخصبة (حفظ الأجنة بالتبريد)، لا يتطلب تجميد البويضات نطافًا لأن البويضات لا تكون مخصبة قبل تجميدها. --- ستحتاجين، على الرغم من ذلك، كما هو الحال مع تجميد الأجنة إلى استخدام عقاقير للتخصيب لزيادة تبويضك حتى يمكنك إنتاج عدة بويضات لاستعادتها.

قد تضعين تجميد البويضات في الاعتبار إذا:

كانت لديك حالة أو ظروف يمكنها التأثير على خصوبتك. قد يشمل هذا فقر الدم المنجلي، أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء والتنوع الجنسي، مثل كونك متحولة جنسيًا.

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تحتاجين إلى معالجة للسرطان أو مرض آخر يمكنه التأثير على قدرتك على الحمل. بعض العلاجات الطبية— مثل الإشعاع أو العلاج الكيماوي— قد تضر بخصوبتك. تجميد البويضات قبل العلاج قد يُمكنك من الحصول على أطفال من صلبك فيما بعد.

ستمرين بالإخصاب في المختبر. يفضل البعض عندما يمرون بالإخصاب في المختبر تجميد البويضات على تجميد الجنة لأسباب دينية أو أخلاقية.

ترغبين في حفظ بويضات صغيرة الآن لاستخدامها مستقبلًا. حفظ البويضات في سن صغيرة قد يساعدك على الحمل عندما تكونين مستعدة.

يمكنك استخدام بويضاتك المجمدة لمحاولة إخصاب طفل بنطاف من شريك أو من متبرع بالنطاف. المتبرع يمكنه أن يكون معلومًا أو مجهولًا. يمكن زرع الأجنة أيضًا في رحم شخص آخر لحمل الطفل (حامل للحمل).

جدير بالذكر أن قررت “ريم” مواصلة حملتها لتشجيع الفتيات على تجميد بويضاتهن، حيث ستقوم بنشر فيديو جديد، مع الدكتور الذي أجرى لها العملية، للرد على جميع أسئلة السيدات التي استقبلتها بعد إعلانها عن عملية تجميد بويضاتها وتحب متابعة القضايا السياسية والعالمية المهمة، وتدعمها، مثل القضية الفلسطينية، قضايا المهاجرين، حريق غابات الأمازون، وجميع قضايا المرأة وشاركت في العديد من التريندات الاجتماعية، مثل تقديم دعمها للسوريين في هاشتاج “السوريين_منورين_مصر”، كما شاركت في حملة “إتجرأي” لوقف التحرش، وكذلك دافعت عن زوجة اللاعب المصري “محمد صلاح” خلال حملة الانتقادات التي تعرضت لها منذ عدة أشهر وسجلت العديد من القصائد الشعرية التي قامت بتأليفها، ونشرتها على قناتها الخاصة على موقع ساوند كلاود.

وكانت عبر صفحتها على فيس بوك، أعلنت فتاة مصرية تسمى “ريم مهنا” تجميد البويضات، معللة سبب ذلك في عدم ظهور الزوج المناسب حتى الآن بالنسبة لها.

وأوضحت صاحبة القرار الجرئ والجديد من نوعه أنها حينما قررت تجميد بويضاتها وأبلغت الطبيب الخاص اندهش من القرار، وقال: ” أنا عمرى ما سمعت إن فى واحدة فى مصر طلبت هذا الطلب”.

وأجابت ريم مهنا، لماذا قامت بإجراء عملية التجميد، مؤكدة: “أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامها فى رسم خريطة حياتها فى العمل وهذا أنسب لها على حد قولها”.

وتسائلت: لماذا قامت بإجراء عملية التجميد، مؤكدة: “أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامها فى رسم خريطة حياتها فى العمل وهذا أنسب لها على حد قولها”.