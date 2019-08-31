أخبار مصر | عاجل.. السيسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الكويت فى زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات قمة مع الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان قد نشر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد تفاصيل ختام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في قمة "التيكاد 7".

وأوضح الفيديو، أن الرئيس السيسي اختتم زيارته إلى يوكوهما اليابانية باستقباله رئيس "حزب كوميتو"، حيث رحب رئيس الحزب بالرئيس المصري مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات.

كما استقبل الرئيس السيسي، رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية، وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمار في مصر.

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وتتميز العلاقات المصرية اليابانية بالقوة والمتانة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وفر المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين وقد اكتسبت العلاقات المصرية اليابانية قوة دفع كبيرة.

وفي المجال الاقتصادي، فقد زادت الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 162 مليون دولار للعام المالي 2017 - 2018، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2018 بنسبة 30.5٪، حيث وقعت مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي مذكرة تفاهم لدعم مشروعات تنموية واستثمارية في مصر حتى 2022، في شهر مارس الماضي، وذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري الياباني، الذي انعقد بحضور عدد من مسئولي البلدين و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الأعمال المصرى اليابانى، حيث أكدت الشركات اليابانية حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل تحسين مناخ الاستثمار.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لليابان، في البترول والغاز الطبيعي المسال، والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والسيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات اليابانية في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية ومصنوعات الحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصريات، والكيماويات العضوية.

وتعد اليابان واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمقاصد المصرية، وهي من الأسواق السياحية التى يتم التركيز عليها حاليا، لجذب أكبر عدد من السائحين لزيارة المقاصد الثقافية المصرية-وفق الهيئة العامة للاستعلامات.

ومن منطلق الحرص على تنشيط الحركة السياحية اليابانية الوافدة إلى مصر، استأنفت شركة مصر للطيران أولى رحلاتها في 31 10 2017 بين مطاري القاهرة وطوكيو بواقع رحلة أسبوعيًا بعد توقف أربع سنوات.

يأتي في هذا الإطار قيام هيئة تنشيط السياحة بمشاركة عدد من شركات السياحة المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران بتنظيم قافلة سياحية لليابان لتجوب خلال رحلتها كلا من ناجويا واوساكا وطوكيو، تحت رعاية السفارة المصرية فى طوكيو واتحاد شركات السياحة اليابانية "JATA ".

بينما تعددت زيارات المسئولين المصريين إلى اليابان، حيث شهد عام 2017 زيارة قام بها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني لليابان، فكانت الأولى من نوعها لرئيس برلمان مصري لليابان منذ 23 عامًا.