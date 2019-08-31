أخبار مصر | طقس الأحد ودرجات الحرارة وحالة الجو المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأحد ودرجات الحرارة وحالة الجو المتوقعة بالقاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365، حالة الطقس والأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، حيث يسود البلاد، غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وتكون درجات الحرارة شديدة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وحالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 24 33

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

نخل 19 35

نويبع 29 36

طابا 25 34

كاترين 17 34

الطور 28 33

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بنى سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 30 38

أبو رماد 29 38

حلايب 29 35

رأس حدربة 28 34

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