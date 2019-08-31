مصر | ضبط مرتكب واقعة سرقة سائق سيارة "فان" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة سرقة سائق سيارة "فان" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على خلفية تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله سائق سيارة "فان" يستغيث بالأهالي على إثر قيام مجهول بمطاردته وبحوزته سلاح أبيض.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغاً من أحد المواطنين "سائق" يفيد استقلال شخص مجهول السيارة قيادته لتوصيله إلى أحد الأماكن بدائرة القسم وقيامة بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" والاستيلاء منه على مبلغ مالى وهروبه، وعلل تأخره فى الإبلاغ لشعوره بحالة إعياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة سبق اتهامه فى العديد من القضايا" مخدرات، سرقة، سلاح أبيض، ضرب "، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتخلصه من الأداة المستخدمة وإنفاقه المبلغ المستولى عليه، تم اتخاذ اللازم قانوناً.

استدرجوهم وهتكوا عرضهم.. حبس عاطلين اغتصبوا 3 أطفال بالدقي

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس عاطلين يتراوح أعمارهما بين 19 و24 عامًا، بعد استدراج 3 أطفال من منطقة السيدة زينب لمنطقة الدقي ويتراوح أعمارهم بين الـ 15 و16 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة. وأمرت النيابة في وقت سابق، بإيداع الـ 3 أطفال، والتي تم هتك عرضهم من شابين عاطلين يبلغ أعمارهما بين 19 و24 عامًا، في التسول بأحد مناطق الدقي، في دار رعاية للعناية والإهتمام، وذلك في انتظار تقرير البحث الإجتماعي عن حالتهم الأسرية، وإذا كان لديهم أسرة أم لا، فيما أمرت في وقت سابق لعرضهم على الطب الشرعي، للكشف عليهما وكتابة تقرير واف عن حالتهم. وبدأت نيابة الدقي بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قيام شابين يبلغ أعمارهما بين 19 و 24 عامًا باستخدام 3 أطفال أعمارهم ما بين 15 و16 عامًا، في التسول بأحد مناطق الدقي. وتعود بداية الواقعة، بقيام شابين باستدراج أطفال من منطقة السيدة زينب، لاستخدامهم لجرائم التسول، وفي أحد الأيام أخذوا الـ3 أطفال من السيدة زينب حتى منطقة الدقي، وقام الأطفال بمسح العربات المارة والتسول، وبعد انتهاء اليوم، أخذا المبالغ التي تم جمعها بالقوة، لمنطقة كوبري الخشب وقاما بشراء المخدرات وبصحبتهما الأطفال، وفي أثناء ذلك وضع الشابين مادة مخدرة في السجائر للأطفال وعقب نومهم قاما بهتك عرضهم. Advertisements وعندما استفاقوا في صباح اليوم التالي، ذهب الأطفال لأحد المواطنين بالمنطقة لإبلاغه على الفور. ووردت معلومات لمباحث قسم الدقي من أحد المواطنين المحيطين بالمنطقة بحدوث الواقعة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بجريمتهما، وتولت النيابة التحقيق.