مصر | 28 معلومة عن رئيس مجلس الدولة.. تعرف عليها

وإليكم بعض المعلومات التي رصدتها "الخليج 365" عن رئيس مجلس الدولة:

1- اسمه بالكامل: أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.

2- رئيس قسم التشريع بالمجلس وعضو المجلس الخاص، وواحد من أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس.

3- تاريخ الميلاد: 15 سبتمبر 1949، وولد ويقيم بمحافظة القليوبية.

4- حصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة.

5- عمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا.

6- ترأس الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية.

7- راجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينهما قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر.

8- أصدر العديد من الأحكام الهامة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة في مرشحي مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

9- عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء.

10- انتدب مستشارًا قانونيًا لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات، واعتذر في 2015 عن ندبه في محافظة القليوبية، استشعارًا للحرج، لأنه من مقيمي المحافظة.

كما اهتمت "الخليج 365" بنقل رحلة "أبو العزم" داخل المجلس منذ التحاقه به وهي: