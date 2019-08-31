شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تحرر 189 محضرًا ضد مخابز مخالفة في 6 إدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه تم تسيير حملات تموينية متزامنة بـ6 إدارات تموينية، بهدف تشديد الرقابة وضبط الأسواق وإحكام لسيطرة على الأسعار وضبط المنظومة التموينية وأسفرت عن تحرير 189 محضرا بمخالفات متنوعة، فضلا عن ضبط مخالفات أخرى وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح بيان، السبت، في إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 51 محضرا شملت إحباط تهريب 1.3 طن دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز بمنطقة سموحة الجديدة وتحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة ومحضر لأحد المخابز لاستخدام ماكينة صرف الخبز خارج المخبز وبإدارة أخرى غير الإدارة التابع لها المخبز وتحرير محضر لمخبز لتجميعه 24 بطاقة تموينية بمنطقة أبيس الأولى و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية و4 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية و12 محضرًا بعدم إعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق و15 محضرًا بعدم وجود شهادات صحية و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

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وفي إدارة تموين غرب أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا، بينها محضر إيقاف مخبزين لعدم سداد المديونيات وسحب ماكينات الصرف ونقل الدقيق إلى مخابز أخرى ومحضرين بعدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلديين و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية و7 محاضر بعدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين العجمى حررت الحملة 54 محضرا، بينها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و10 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية و28 محضرا لمخابز سياحية غير مرخصة.

وفي إدارة تموين الجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضراً، كما تم تحرير 14 محضراً في إدارة تموين المنتزه، شملت 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلدي و5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 44 محضرا شمل 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية و5 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية و17 محضرا بعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر استخدام مطبوعات في تغليف سلع غذائية.