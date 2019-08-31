شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: من أهم إنجازاتي عدم تعرض «طنطا» لأي سرقة أثناء مولد السيد البدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام سعيد، محافظ الغربية، إن من أهم إنجازاته التي تحققت خلال فترة توليه منصبه، أنه خلال مولد السيد البدوي الماضى لم تتعرض مدينة طنطا لحادث سرقة واحد، موكدا أن ذلك يعد من أهم الإنجازات التي حققها لأنه درس المحافظة جيدا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده المحافظ خلال زيارة وزير الآثار لمحافظة الغربية، اليوم، لافتتاح متحف طنطا بعد تجديده بعد إغلاقه لمدة ١٩ عاما.

وكشف «سعيد» أنه أمر الأجهزة التنفيذية بالاستعداد للمولد جيدا، بعد أن تولى منصب المحافظة في العام الماضى.