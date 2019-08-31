شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لتحليل مياه الشرب في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مكونة من وزارات «الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والرى ومحافظة الوادي الجديد»، لتحليل مياه الشرب، ومراجعة الاشتراطات الصحية للأطعمة، وأنظمة الغذاء في ربوع محافظة الوادى الجديد.

يأتي ذلك بناء على مذكرة النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن الوادى الجديد، التي تقدم بها لرئيس مجلس الوزراء، كشف خلالها عن انتشار ظاهرة غريبة بين أبناء الوادى الجديد، وتتمثل في ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض «السرطان، والفشل الكلوى، والكبد»، بشكل ملحوظ عن نسب الإصابة العادية.

وأعلن النائب تامر عبدالقادر، في بيان له، انطلاق مبادرة صحتك تهمنا غدا، الأحد، بالتنسيق مع عدد من الوزارات، لتوعية أبناء محافظة الوادى الجديد، بشأن ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بصورة لافتة للأنظار.