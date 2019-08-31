شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لوزير الطيران في مطاري القاهرة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لمطار القاهرة الدولى، تفقد خلالها مواقع العمل المختلفة للاطمئنان على المنظومة الأمنية بالمطار والوقوف على كافه الإجراءات المطبقة والتأكيد على مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يضمن تيسير إجراءات السفر والعودة مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن.

رافق الوزير خلال الزيارة جميع القيادات الأمنية بالمطار واللواء حسام اللقاني رئيس قطاع الأمن بالوزارة والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.

كما قام الفريق يونس المصرى بجولة تفقدية أخرى صباح اليوم لمطار شرم الشيخ الدولى، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التطوير، ورافقه في الزيارة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع الأمن بالوزارة والطيار صادق الشورى مدير المطار.

Advertisements

والتقى الوزير بالعاملين بمطار شرم الشيخ ووجه لهم الشكر والتقدير على الجهد المبذول والأداء المتميز، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل بهدف الارتقاء وتطوير الخدمات المقدمة للركاب خاصة لما تحظى به مدينة السلام من أهمية ومكانة دولية بكونها وجهة مصر الأولى أمام السياح والوافدين من مختلف أنحاء العالم كما تعد الملتقى الرئيسى للكثير من الأحداث الهامة والمؤتمرات الدولية التي يتم انعقادها على أرضها.

وخلال الزيارة تفقد وزير الطيران المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وأنظمة كاميرات المراقبة الحديثة، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة، وكذلك العاملين في المطار، كل في موقعه، حيث تابع انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار، وتفقد كاونترات الجوازات للتأكد من انتظاميه التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا خلال موسم الذروة، كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات.

واستمع المصرى إلى نتائج أعمال خطة التطوير التي تم تنفيذها بالمطار والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم (2) الذي من المقرر افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً موجهًا بضرورة السرعة والالتزام من أجل الانتهاء من عمليات التطوير بالمطار وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وفى نهاية اللقاء حث وزير الطيران جميع العاملين بأهمية الحفاظ على ترسيخ روح الانتماء وحب العمل من أجل تطوير الأداء والنهوض بقطاع الطيران المدنى إحدى أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، مضيفًا أن التقدم والنجاح بهذا المرفق الحيوى يصبو لصالح وطننا الغالى مصر.