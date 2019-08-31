شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بدعم ورعاية المحافظ أحمد عبدالله، وشهدت القافلة إقبالا كثيفا من الأهالي.

قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي للمبادرة، إن القافلة التي تم إطلاقها هي نتاج تعاون مؤسسة «صناع الخير» للتنمية والمحافظة، وهي امتداد لقوافل مبادرة «عنيك في عنينا» بمحافظة البحر الأحمر التي تهدف لمكافحة مسببات العمى.

أضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي على 650 مواطنا، وصرف 265 عبوة قطرات علاجية، وكشفت القافلة عن احتياج 285 مواطنا لعمل نظارة طبية، و145 مواطنا يحتاجون تدخلات جراحية بالعين، سيتم بحث مدى استحقاقهم للبدء في إجراء العمليات الجراحية لهم بالمجان.