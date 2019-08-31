شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالعام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة بالعام الهجري الجديد. وقال «الخشت»: «أهنىء زملائي وأبنائي بالعام الهجري الجديد راجيا الله تعالى أن يكون عام خير وسلام ورخاء على العالم والإنسانية كلها».

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