شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» توافق على إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع، لبلوغه السن القانونية، وكلفت المدير المالي بتسيير الأعمال لمدة شهر تحت رقابة وتصديق الإدارة القانونية بالهيئة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد. وشكلت الهيئة لجنة قانونية قامت بفحص شاليهات الشركة في الساحل الشمالي وإعداد تقرير بحالتها، وقررت عرضها للتأجير في مزاد علني ابتداء من الصيف القادم.

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