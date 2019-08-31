شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعلن محاور مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر «مصر تستطيع» في نسخته الخامسة والتي ستنقعد تحت عنوان «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المحاور التي سيتضمنها المؤتمر الذي من المقرر أن يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مؤتمرات مصر تستطيع تأتي في إطار توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، ولذلك فقد نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من مؤتمرات «مصر تستطيع» تم العمل خلالها على مناقشة عدد من المحاور التي تساهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.

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لفتت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة تم تخصيصه لمناقشة قضايا الاستثمار والتنمية، ويعقد بالتعاون مع كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذي يعد دعوة للمصريين بالخارج من أجل الاستثمار في وطنهم.

أوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيناقش دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية، وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة في مختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن.

وكشفت الوزيرة أن من أهم المحاور التي سيتم إلقاء الضوء عليها، سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها مؤخراً لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة لفرص الاستثمار في بعض القطاعات والمشروعات القومية.

كما سيتم أيضا إلقاء الضوء على تجارب نجاح رواد الأعمال، وقصص نجاح سيدات الأعمال المصريات بالخارج، وأيضا تجارب نجاح المصريين في دول مختلفة، خاصة في أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.