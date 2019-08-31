شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن فصل التيار الكهربائي بالإسماعيلية خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، عن أماكن فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن خلال شهر سبتمبر 2019، في إطار خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية.

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وأوضح «إسماعيل» أن أماكن فصل التيار الكهربائي، هي: «بجوار مسجد أبوبكر، وبجوار سور الإرسال، وبرج السعادة، والمنطقة الصناعية، وبجوار عمر أفندى، ومنطقة الإرسال، ومساكن هـ.ق.س، وميدان عباس، والمنطقة الصناعية، وبرج الرى، ومحطة صرف البلاح، ومساكن هـ.ق.س، واستراحة تابع هـ.ق.س، والمنطقة الصناعية مجمع ص1، ونمرة 6، وبجوار الهلال الأحمر، ومنطقة البلاح، وفريد ندا، والمنطقة الصناعية مجمع عثمان، وأبحاث هـ.ق.س، وبرج حماد موسى، ومساكن هـ.ق.س».

أما بنطاق حى ثان، أضاف أن أماكن فصل التيار تتمثل في: «برج السفير عرايشية مصر والمنطقة المحيطة معمل الإسماعيلية ومنطقة الجبالى بالبلابسة وعرايشية مصر منطقة هو وهى الممر ومحطة المياه العكرة وهايبر الجيش بالدائرى وش 219 خلف بنزينة الغاز بشارع شبين ومستشفى أورام الإسماعيلية وبرج حسين سلمى عرايشية مصر والمنطقة المحيطة ومنطقة سوق الجمعة بالشهداء وش دمنهور والعشرينى والمنطقة المحيطة ومنطقة مسجد سامح حسب الله بالثلاثينى وبرج المهندسين ش شبين الكوم وبرج الجلاء ش الدقهلية حى السلام والمنطقة المحيطة ومنطقة عمارات المعلمين خلف شارع شبين الكوم والمحكمة القديمة ش السكة الحديد المنطقة المحيطة وبرج عماد هريدى امتداد الثلاثينى والغرفة 16 الطريق الدائرى وبرج أحمد أنور قاصد ش النصورة ومغذيات بديلة وعمارات الهيئة ش المستشفى وبرج منسى ش شبين الكوم وبرج ورثة بيومى ومنطقة ش رضا».

وأشار إلى أنه سيتم الفصل أيضاً في الفترة من 1/9/2019 وحتى 30/9/2019 بالتوالى وذلك بمنطقة الشيخ زايد خلف المرور وخلف المحافظة الجديدة ومنطقة الكاكولا وأول الشيخ زايد وأمام نادى الفروسية ومنطقة إبراهيم سلامة ومنطقة أرض الجمعيات وبجوار قسم ثالث وخلف مدرسة الزهور وشارع مدرسة أم الأبطال و24 أكتوبر وبجوار الملاعب المفتوحة ومساكن الطرق ومنطقة الحرفى وأمام جراج فورد وبرج جنوب سيناء ومنطقة الكاكولا ومنطقة الخامسة وأرض الجمعيات ونادى الطرق والخامسة وأبراج الفردوس ومساكن المتطور وأرض الجمعيات والشارع التجارى والكاكولا.