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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد معارض بيع الأدوات المدرسية: «يوجد معرض على الأقل بكل حي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، عددا من معارض بيع الأدوات المدرسية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والمنتشرة بجميع أحياء القاهرة لتوفير مستلزمات الدراسة من أدوات مدرسية، وكذلك أحذية وأزياء مدرسية ورياضية بأسعار مناسبة بتخفيضات كبرى عن مثيلاتها بالأسواق.
وقال محافظ القاهرة إنه يوجد معرض على الأقل بكل حي، وذلك لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد والتخفيف على كاهل المواطن البسيط بتوفير الأدوات المطلوبة بأسعار مناسبة وخدمات جيدة، حيث تنافس كبار التجار والمستوردين بتوفيرها بأسعار التكلفة مباشرة بدون أي تحميل أرباح على أسعار المنتجات.
وخلال الجولة تفقد المحافظ المعارض المقامة بجوار سور الحديقة الدولية بمدينة نصر، والمعرض المقام بالزاوية الحمراء بحديقة الزاوية، ومعرض حديقة الترعة بالساحل.
رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس سامح زكى ثابت، رئيس الغرفة التجارية، وخالد مصطفى، أمين عام الغرفة التجارية بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة.
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